Lörrach Ehrgeizige Ziele hat die Stadt

Von Guido Neidinger

Lörrach. Der Wohnungsbau steht ganz oben auf der Prioritätenliste der Stadt für das kommende Jahr. Kämmerer Peter Kleinmagd legte dem Gemeinderat die Liste am Donnerstag vor. Im Rahmen der Wohnraumoffensive sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit pro Jahr 250 Wohnungen gebaut werden können. Priorität haben hier die Projekte Belist (220 Wohnungen), Areal Weberei Conrad (115) und Postareal. Die Voraussetzungen für den Wohnungsbau sollen in folgenden Neubau-gebieten geschaffen werden: Bühl III, Neumatt-Brunnwasser, Salzert.

Auch im Innenraum soll der Wohnungsbau vorangetrieben werden, zum Beispiel im Bereich Lerchenhof und Nördlich Engelplatz sowie im Innocel-Quartier für Studenten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Innenstadtkonzept. Es soll im kommenden Jahr von der Planungsphase in einen Maßnahmenplan münden. Umgestaltet werden sollen in diesem Zuge der Bahnhofsvorplatz, der Sarasinweg und die Palmstraße. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Postquartiers durch einen Investor. Bereits im ersten Quartal 2018 steht dort der Abriss des Postgebäudes an. Hier wird bekanntlich ein Wohn- und Geschäftszentrum entstehen.

Für die Umgestaltung der Baslerstraße Nord und des Aicheleknotens ist ein Grundsatzbeschluss vorgesehen. Weiter kommen will die Stadt im nächsten Jahr beim Verkehr. Die „Strategische Mobilitätsplanung soll entweder von einem eigenen Verkehrsplaner oder mit Unterstützung eines Planungs und Moderationsbüro in Angriff genommen werden. Aufeinander abgestimmt werden sollen die Mobilitätsplanung und das Stadtentwicklungskonzept.

Wichtig ist vor dem Hintergrund des geplanten Kreisklinikums die optimierte Anbindung der B 317 an die Autobahn A 98. Hier geht es zunächst um den Start in die Planungsphase.

Der Busverkehr im Stadtgebiet soll gestärkt, Parkraum im Stadtgebiet geschaffen und die E-Mobilität sowie das Carsharing ausgebaut werden.

Bei der Gewerbeflächenentwicklung steht das Gewerbegebiet Brombach-Ost (Hugenmatt) ganz oben auf der Prioritätenliste. Auch die Zufahrt zum Parkhaus des Meeraner Marktes soll optimiert werden.

Was von den Vorhaben realisierbar ist, hängt von den Haushaltsberatungen im Dezember ab.