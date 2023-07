Lörrach Eigentümer will Lörracher Köchlin-Areal zu urbanem Gebiet entwickeln

Die Patt-Situation

Im Moment liegt quasi eine Patt-Situation zwischen der Stadt (mit Planungshoheit) und Eigentümer (mit Investitionsmöglichkeiten) vor – kurz: Es geht nicht weiter. Nach Auffassung von IPW werde die Entwicklung der Fläche von der Stadt unterbunden.

Die Perspektiven

Und nun? Der Stadt steht als weiteres kommunales Filetstück das in einigen Jahren frei werdende städtische Krankenhaus-Areal zur Verfügung. IPW steht indes nicht unter Zugzwang. IPW gehört zur Volare Group, einem schweizerischen Familienunternehmen mit Sitz in Suhr (Aargau), das in Handel, Produktion und Immobilienwirtschaft tätig ist. Kern der unternehmerischen Tätigkeit ist das Ölgeschäft. Nora el Kamel, CEO Real Estate der Volare Group, bekräftigte den Willen, das Lörracher Gebiet nachhaltig entwickeln zu wollen, doch stehe die in etlichen Entwicklungsprojekten aktive Volare Group nicht unter Zeitdruck.

Ein Knackpunkt

Ein weiterer Knackpunkt, so Herrmannsdörfer, sei eine Regelung, die vorsehe, dass die Stadt das Gelände acht Jahre nach Fertigstellung eines neuen Bebauungsplans kaufen dürfe, sofern das Areal oder Teilbereiche dann nicht entwickelt würden. Dies zu einem Preis, den der Gutachterausschuss ermittle. Dies sei so nicht akzeptabel.

Die Vielfalt

Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass sich Anfragen von Gewerbetreibenden in Grenzen hielten. Zum einen, weil große Unternehmen die Abwanderung ihrer Arbeitskräfte in die nahe Schweiz befürchteten, zum anderen, weil es in Lörrach zu wenig Wohnraum gebe. Wie die vertragliche Gestaltung letztlich im Detail aussehe, könne noch geklärt werden, doch sei es im Sinne aller Beteiligten, wenn der planungsrechtliche Rahmen etwas mehr gestalterische Flexibilität für das Köchlin-Areal zulasse, so Herrmannsdörfer.