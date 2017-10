Lörrach Ein Abend für Ibolya Barla

Seit 20 Jahren prägt Musikprofessorin Ibolya Barla das musikalische Schaffen des Gesangvereins Tumringen. Das muss gefeiert werden, finden die Sänger. Darum lädt der inzwischen als gemischter Chor aufgestellte Gesangverein zu einem Jubiläumskonzert am Samstag, 21. Oktober, 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), in die Tumringer Halle ein.

Lörrach. Die Gäste erwartet ein wundervoller Abend, der von weiteren Barla-Chören mitgestaltet wird: dem Gesangverein Wieslet, dem Gesangverein Weitenau und dem Chor Brombach. Eröffnet wird das Konzert ganz im Stil der alten Gesangs-Tradition mit dem Lied „Durchs Wiesetal gang i jetzt na“. Als großer gemeinsamer Männerchor aus den vier heute gemischt singenden Barla-Chören tragen 70 sonore Männerstimmen das alemannische Lied von Friedrich Silcher über die Untreue vor.

Treu geblieben ist die aus Siebenbürgen stammende Dirigentin jedoch dem Gesangverein Tumringen und ist dabei gleichzeitig zwei Jahrzehnte hindurch künstlerisch viele neue Wege gegangen. Sei es durch die Ergänzungen und Veränderungen im Repertoire oder Auftreten oder sei es durch die Neuaufstellung des Vereins 2015 als gemischter Chor von heute 40 Männern und Frauen.

Dies wird beim Konzert auch eindrucksvoll zu hören sein. Unter ihrer künstlerischen Leitung wird das bunte musikalische Programm „Best of Barla“ mit populärer Musik vorgetragen. Von Pop-Songs, wie „All You Need Is Love“, „Money, Money“ oder „Ewigi Liäbi“, über „Fürstenfeld“ und „Crazy Little Thing Called Love“ bis hin zu Stücken aus den Musicals „Cats“ und „Phantom der Oper“ ist für jeden Geschmack etwas dabei, verspricht eine Ankündigung.

Musikalisch begleitet werden die Chöre von Markus Koch (Klavier), Frank Engler (Bass), Gerd Baumgartner (Schlagzeug) und Uli Pfleiderer (Gitarre). Mit einem von Julia Moll-Rakus künstlerisch gestalteten Plakat wirbt der Gesangverein für einen verzaubernden Abend. n Der Eintritt ist frei. Erforderliche Gästekarten gibt es bei allen Chormitgliedern, bei „Heiners Backparadies“ in der Mühlestraße 51, unter Tel. 07621/919 200 oder per E-Mail an e.lindner@rkk-pratteln.ch.