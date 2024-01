Lörrach: Ein Akkordeon als Universalinstrument

Für die Trancemomente in den minimalistisch-folkloristischen Melodiebögen sorgen die repetitiven rhythmischen Muster, die an das Sounddesign des Techno in ihrer stetigen Verdichtung und Steigerung aber auch an Art-Rock erinnern. Kein Wunder: Seine Kompositionsweise sei am ehesten mit dem Aufbau elektronischer Musik vergleichbar, erklärte er einmal. Er beginne quasi bei null, beim Potenzial eines Anfangstons.

Im Repertoire hat er aber auch eine Neuinterpretation des Titels „Centrala“. Die polnische Punkrock-Band „Brygada Kryzys“ schuf damit Anfang der 1980er-Jahre eine kommunismuskritische Jugendhymne und damit einen Song, der ihm viel bedeute, so Zabelov.

Mit Äußerungen zur aktuellen Weltlage hält er sich allerdings zurück. Viel „Shit“ passiere gerade auf der Welt, meint er zum Schluss. Dagegen hilft aus seiner Sicht nur eines: „Lasst uns einander treffen. Lasst uns miteinander sprechen.“