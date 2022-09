Lörrach Ein Appel für das „Zusammen“

Diese grundsätzliche Botschaft unterfütterte er mit konkreten Beispielen und Vorschlägen. Tatsächlich sei Existenzangst vielen Menschen dieser Tage nicht fremd, und Protest verständlich und legitim. Die Lösung jedoch liege nicht in Hass und Egoismus und grundsätzlicher Infragestellung von Werten und Demokratie – statt dessen in Diskurs und konkreten Maßnahmen: in der akuten Energiekrise etwa eine Übergewinnsteuer, mit Blick auf den Klimawandel zum Beispiel Innovationen bei den „Erneuerbaren“.

„Wir müssen im Diskurs für uns Wege finden, mit dieser Situation umzugehen, ohne andere zurückzulassen. Wir zusammen können das. Schaffen wir einen sozialen Winter statt einem heißen Herbst“, so Neubauers Plädoyer.

„Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit“, hatte Oberbürgermeister Jörg Lutz zuvor in seinem Grußwort betont und auf die Entwicklung in Russland verwiesen. Aber auch in Deutschland stehe die Demokratie unter Druck, da sie viele Menschen nicht mehr erreiche. Das aber sei essentiell, denn: „Demokratie ohne die Menschen funktioniert nicht.“

Revolutionszeremonie

Den Auftakt zum Festakt hatte zuvor die alljährlich neu aufgelegte Revolutionszeremonie gemacht – ein kleines Schauspiel, das sein Finale in der Ausrufung der Republik durch „Gustav Struve“ (Roman Saitz) und „Markus Pflüger“ (Dieter Wäldele) vom Balkon des Alten Rathauses aus fand. „Freiheit, Bildung, Wohlstand – für alle“, lautete die Formel, die die Revolutionsdarsteller mit Verve skandierten.

„Die Gedanken sind frei“

Etwa 150 Menschen hatten sich vor dem Alten Rathaus eingefunden, um dem Akt beizuwohnen und ein Signal ihrer Wertschätzung der demokratischen Werte zu setzen – und zum Abschluss im gemeinsamen Singen der Hymne „Die Gedanken sind frei“ in Klänge zu gießen.