Lörrach Ein deutliches Zeichen der Vielfalt

Zum ersten Mal gab es einen Stand aus der Ukraine. Die Frauen boten Kunsthandwerk und Piroggen mit Weißkohl, Fleisch und anderen Füllungen aus verschiedenen Regionen des Landes an. Man wolle den Menschen in Deutschland die reiche Kultur der Ukraine zeigen, sagte Daria Bryzgalova. Sie erzählte von einem Fest für geflohene Ukrainerinnen, bei dem auch musiziert wurde.

Auch der Verein „Lörrach International“ war zum ersten Mal vertreten und begrüßte an seinem Stand Gäste aus Sens, Senigallia und Chester. Sie weilten in Lörrach, weil am Wochenende wieder die internationalen Jugendspiele mit Lörrachs „Kleeblatt-Partnerstädten“ stattfanden. Auch die Schubert-Durand-Stiftung, die Frauen und Mädchen aus dem islamischen Kulturkreis fördert, und mehrere Organisationen, die soziale Projekte im Ausland unterstützen, waren vertreten.

Umfrage der Stadt

An allen Ständen lagen mehrsprachige Flyer aus, die zu einer Umfrage der Stadt Lörrach einluden. Die Stadt will mit migrantischen Gruppen intensiver ins Gespräch kommen, ihre Wünsche kennen lernen und erfahren, wie man die Menschen in die Stadtpolitik einbinden könne, erklärten Lörrachs Integrationsmanagerin Inga Schwarz und Yvonne Eyhorn, scheidende Teamleiterin Soziales/Jugend/Sport im Rathaus. Jetzt im Juli läuft die Umfrage an. Wer teilnehmen will, scannt einfach den QR-Code auf den öffentlich ausliegenden Flyern.

Wie immer beim Internationalen Sommerfest gab es auch diesmal ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz aus aller Welt.