Lörrach Ein Hauch von Fasnacht

Die Proklamation

Das Ergebnis darf sich lesen und hören lassen. Gestern - um die Mittagszeit - verkündeten Bender und Renckly vor laufenden Kameras für Instagram und Facebook die Losung der Buurefasnacht 2022. Unter freiem Himmel und bei ordentlicher Kälte wurde am Narrenbrunnen vor dem Schulhaus das Geheimnis gelüftet.

Eingeleitet wurde die Bekanntgabe mit dem Prolog des Zeremonienmeisters: „Wer`s glaubt wird seelig, so sait mr jo, de Spruch kennt jede un duet ihn vostoh. Wie oft isch eim scho öbbis vosproche worde, un am Änd isch doch nüt druß gworde. In de groß un klei Politik, des dien mir täglich erläbe, isch des was gsait un gmacht wird oft voll denäbe.

Chum isch e Thema in de Medie sicher un garandiert, wird’s hinter vorghaltener Hand grad wiider dementiert.

Au bi Nochrichte über Facebook oder WhatsApp, müsch ufpasse das de nit grad wirsch zuem Depp.

Me sott sälli Meldige mit em eigene Hirni hinterfroge, denn meischt wirsch dört vo de falsche Lüt agloge.

Chaufsch Butter, Milch oder Fleisch vo de Theke, müsch jede Moned mehr Chnubis ane lege. De Grund sei, dass de Buur am Änd mehr hät, wer des glaubt, got au no mit Märli ins Bett.

Mir sag`s jetzt frei, mit Stolz un völlig ungeniert, mir hän e fräches, vodreihtes Motto kreiert. Wer grad ufpasst hät, für dä liegt`s jetzt klar uf em Disch, unser Motto lutet: S` isch nit alles wohr was glooge isch.“

Erster Sammlerorden

Zur Fasnacht 2022 verkauft die Zunft wieder Pins für 2,50 und Plaketten für sieben Euro. Eine besondere Rarität ist der vom Freundeskreis erstmals aufgelegte und fortlaufend nummerierte Sammlerorden in einer Anzahl von 22 Stück, die zu je 22 Euro angeboten werden. Die bunten Fahnen mit dem Logo der Buurefasnacht gibt’s in der zweiten Auflage zu jeweils 33 Euro.

Obwohl es in diesem Jahr keine allgemeine Fasnacht gibt, bittet die Zunft die Bevölkerung, die Häuser entlang der Straßen zu dekorieren, um so die Verbundenheit mit Brauchtum und Tradition zu dokumentieren.