Lörrach „Ein klares Signal gegen Rassismus“

Auftakt der Reihe bildet ein Interkulturelles Fest in der Alten Feuerwache am Montag, 16. März, ab 18 Uhr. Oberbürgermeister Jörg Lutz und Pfarrerin Gudrun Mauvais eröffnen den Abend mit Musik, Tanz und Gesang, gestaltet von Künstlern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen: die inklusive Band „Vielklang“, der Russische Chor und das Duo „Abdelrahmann Hussen und Samano Altahir“.

Für Speisen und Getränke sorgen Frauen der Schubert Durand Stiftung, das „DeliKaktus“ und „Il Babbá“. Der Abend wird unterstützt von ehrenamtlichen Helfern des PlusPunktZeit.

Auch dieses Jahr schaffen weitere kulturelle Veranstaltungen Raum für Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse, sei es bei „Lörrach kocht über den Tellerrand“, beim Auftritt des Comedian „Berhane Berhane“ oder einem Besuch der Foto- und Aktionskunst-Ausstellungen zum Thema.

Spannende Veranstaltungen bieten die Möglichkeit der inhaltlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und persönlichen Fragen von Rassismus – zwei Beispiele hierfür: Bei der von der Ortsgruppe Bündnis 90/Die Grünen organisierten Podiumsdiskussion widmen sich Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Landesrabbiner Moshe Flomenmann und die Netzaktivistin Katharina Nocun der Frage, was wir gegen Antisemitismus im Internet tun können.

In einer vom Caritasverband organisierten Lesung am 19. März berichtet der Aussteiger aus der Neonazi-Szene Christian Weißgerber von seiner Vergangenheit und seiner Entscheidung, auszusteigen.

In Workshops und Seminare im Rahmen der Wochen gegen Rassismus können sich Multiplikatoren der Jugendarbeit, aber auch ehrenamtlich engagierte oder interessierte Bürger informieren und weiterbilden.

Für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche und für Schulklassen gibt es spezielle Angebote, wie etwa die Lesungen in der Stadtbibliothek, Angebote zum Philosophieren des Philo-Mobil oder das Theaterstück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ des Jungen Theaters im Alten Wasserwerk.

Religionsgemeinschaften bieten bereits am 15. März Themengottesdienste an. Am Sonntag, 22. März, finden Führungen in Moscheen und in der Synagoge statt: um 14 Uhr Führungen in der DitiB- und Fatih-Moschee sowie um 15 Uhr in der Israelitischen Kultusgemeinde Lörrach (www.loerrach.de/Wochen- gegen-Rassismus abrufbar).

Seit Januar 2016 werden die Internationalen Wochen gegen Rassismus von der Stiftung gegen Rassismus koordiniert. www.stiftung-gegen-rassismus.de