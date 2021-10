Lörrach Ein Mehrwert für alle Fahrgäste

Sie wären ein echter Mehrwert: Die „Dynamischen Fahrgastinformationssysteme“ (DFI) sollen laut Schneider nicht nur die nächsten ankommenden Busse mit der entsprechende Zeit anzeigen sondern auch mögliche Verspätungen. Zudem bieten sie die Möglichkeit, per Fließtext beispielsweise über eine Sperrung oder Umleitung nach einem aktuellen Unfall zu informieren. Die Funktion, per Knopfdruck die Informationen per Ansage über Lautsprecher zu erhalten, kostet extra, sei aber im Hinblick auf die Barrierefreiheit „gut investiertes Geld“.

Im Stadtgebiet sind laut Vorlage aktuell an fünf Haltestellen solche Anlagen vorgesehen: Busbahnhof Lörrach, Bahnhof Brombach/Hauingen, Stetten Bahnhof (Richtung Norden), Am Alten Markt und Senigallia Platz. Wenn sich die fünf Anlagen bewähren, soll ihre Anzahl mittelfristig erhöht werden. So werde zum Beispiel bei der neuen Haltestelle Hebelpark bereits jetzt ein Leerrohr zur zukünftigen Stromversorgung mitgeplant.