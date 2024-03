Lörrach: Ein neues Domizil für die Dohlen in der Lörracher Stadtkirche

Herbert Sitterle Foto: Bernhard Konrad

Auf der Nordseite des Turms haben sich die Nilgänse bereits mehrfach im zweiten Nistkasten für Turmfalken häuslich eingerichtet. Anfangs waren die Gänse in Lörrach noch eine Attraktion: Nachdem die Küken als Nestflüchter ihren halsbrecherischen Sturz auf den Erdboden unversehrt überstanden hatten, spazierte der Altvogel vor einigen Jahren samt Nachwuchs durch die Stadt. Seinerzeit wurde die Familie in den Grüttpark gebracht. Aber das, so Sitterle, sei keine Lösung: Die Gänse entwickelten sich nicht nur in Lörrach allmählich zur Plage. In Frankfurt am Main, sagt Sitterle, seien die Vögel bereits zum Abschuss frei gegeben worden. So weit sei es in Lörrach noch nicht, aber er entnehme die Eier aus dem Gelege, sagt Sitterle: „Es gibt dann häufiger Rührei zuhause.“

Die jungen Dohlen dagegen werden jedes Jahr beringt und ihre Nummer an die Vogelwarte Radolfzell weitergegeben. Sitterle schätzt die Rabenvögel sehr, besonders ihre Intelligenz und ihre soziale Ader. Er hofft nun, dass die Vögel ihre neuen Nistkästen annehmen, um dort in den kommenden Wochen und Monaten ihre Jungvögel groß zu ziehen.