Lörrach Ein neues Kapitel Dreilandgeschichte

Erste Sammlungsaktivitäten zu den Ereignissen in Corona-Zeiten haben schon begonnen. Während in der Öffentlichkeit verständlicherweise medizinische und wirtschaftliche Facetten der Krise im Vordergrund stehen, betrachtet das Museum die gegenwärtige Lage im Dreiland auch in geschichtlichem Kontext. „Wir erleben einen historischen Moment“, sagt Museumsleiter Markus Moehring. In gut 100 Jahren sei dies erst die dritte Schließung der Grenzen – nur im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen wurde diese Maßnahme vollzogen: Und auch heute werden Paare und Familien hierdurch getrennt. „Wir sehen nun, wie fragil die Offenheit unserer Grenzen sein kann“, sagt Moehring.

Diese „Zäsur“ dokumentiert die Einrichtung bereits in Bildern. Schilder, die heute auf das Verbot eines Grenzübertritts hinweisen, sollen als Objekte in die Sammlung der Hauses aufgenommen und einst in der Dreiländerausstellung gezeigt werden – jener Ausstellung, die Deutschland, Frankreich und die Schweiz gemeinsam in den Blick nimmt: „Drei Länder und doch eine Region – das ist das Ergebnis einer einzigartigen Geschichte“, so beschreibt es das Museum selbst. Dieser Geschichte wird nun ein Kapitel hinzugefügt – noch ist sein Ende offen.