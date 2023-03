Lörrach Ein Plädoyer für Vielfalt

Menschen aus 125 Nationen

„Immerhin leben in unserer Stadt Menschen aus rund 125 Nationen,“ sagte Susanne Daniel, zweite Vorsitzende von Lörrach international. „Damit ist doch die Vielfalt ohnehin schon Bestandteil unseres Alltags.“ Auch wenn das Zusammenleben von Menschen solch unterschiedlicher Herkunft Fragen aufwerfe und zu Problemen führe, gelte es doch immer wieder, aufzuklären, pragmatische Lösungen zu finden und auf jeden Fall Abneigung oder gar Rassismus zu vermeiden.

Hubert Bernnat, Stadtrat, Historiker und früherer Leiter des Hans-Thoma-Gymnasiums, gab Denkanstöße zu Herausbildung und Gefahren des Rassismus. Selbst in der so progressiven Periode der Aufklärung erlebten Nationalismus und Antisemitismus vielfach Auftrieb. Namhafte Intellektuelle jener Zeit an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert traten mit heute abschreckenden Formulierungen an die Öffentlichkeit.