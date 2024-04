Lörrach: Ein Quartett mit Groove und Können

Spielerisch improvisiert

Druckvoll, treibend, im eingängigen Sound begrüßte das Quartett sein Publikum im gut besuchten Club mit Sharmans „Blues on the run“. Von Anfang an faszinierten die Musiker mit ihren Qualitäten: Lustvoll und schnell ließ Joe Magnarelli die Improvisationen auf seiner Trompete fließen und schmeichelte mit seinem warmem Ton den Ohren. Bernd Reiter trieb den Bandklang am Schlagzeug federnd voran, ließ die Trommeln wirbeln, die Becken rauschen. Stephan Kurmann, der seinen Kontrabass mit ganzem Körpereinsatz spielte, und Mark Shermann am Flügel ergänzten die Musik. Obwohl Sherman der Kopf der Combo war, blieb er oft im Hintergrund, begleitete mit rhythmischen Akkorden, mit vehementen Riffs oder auch mit filigran aufblitzenden Höhen. Aber vor allem, wenn er als Solist zu improvisieren begann, begeisterte er mit diesen Qualitäten.

Erfahrene Live-Musiker

Das Mark Sherman Quartet spielte vor allem Eigenkompositionen von seiner CD „Live at the Bird’s Eye – volume II“, die es im April 2023 in dem renommierten Basler Jazzclub aufgenommen hat. Sherman pflegt seit vielen Jahren Kontakte zum Bird’s Eye – schon im Jahr 2008 entstand dort die erste Live-CD, allerdings in anderer Besetzung und mit Sherman am Vibrafon. Vor ein paar Jahren habe er nun zum Klavier gewechselt, weil er wegen seines Alters das Vibrafon nicht mehr auf die Bühne heben könne, kokettierte der Amerikaner, der als Musiker auch schon den US-Außenminister auf einer Tournee durch Südostasien begleitet hat, im Gespräch mit unserer Zeitung.