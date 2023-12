Lörrach: Ein Raum der Begegnung

Hoffmann nahm Stellung zum Lörracher Nahverkehr, wobei er den Ausbau der lokalen Zugstrecken zu einem 15-Minuten-Takt und einer zusätzlichen Haltestelle am neuen Klinikum fordert. Auch Fragen wie „Was ist ihr Beitrag gegen Müllverschmutzung?“ und „Was halten Sie von kostenlosen Periodenartikeln in öffentlichen Toiletten?“ kamen auf. Hoffmann appellierte dabei an die sorgsame Behandlung unserer gemeinsamen Infrastruktur und sprach mit den Schülern über finanzielle Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts.