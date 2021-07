Lörrach Ein schweres Vereinsjahr

Wie so viele Vereine hat auch die SG Brombach massiv unter den Pandemie-Einschränkungen gelitten. Das Jahr 2020 hätte so vielversprechend begonnen, sagte Güdemann in seinem Jahresbericht. Ab 15. März musste das Training und damit eigentlich das Vereinsleben komplett eingestellt werden.

Die Zeit des Stillstands wurde genutzt, um viele Arbeiten rund um das Schützenhaus zu erledigen. Eine Anlage zur Scheibenbeobachtung per Videokameras an der Kleinkaliberschießbahn wurde installiert. Die Kosten konnten aus einer zurückliegenden Spendenaktion beglichen werden.

Im Sommer wurde mit der Stadt ein Hygienekonzept ausgearbeitet. So konnte wenigstens das Königsschießen durchgeführt werden.

Der Schießstand wurde ohne Beanstandungen für weitere vier Jahre abgenommen. Und die Böllerkanone musste dem Beschußamt Ulm vorgeführt werden.

Finanzen

Das Corona-Jahr blieb nicht ohne Folgen. Kassenwart Lothar Werner musste einen Verlust verbuchen. Nach mehreren Todesfällen und Vereinsaustritten ist die Mitgliederzahl zum 1. Januar 2021 auf 99 geschrumpft. Um die Vereinskasse ein wenig aufzubessern, wurde das traditionelle Rehessen, das ja wegen der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden durfte, durch ein „Rehessen to go“ ersetzt. Die Resonanz sei unerwartet hoch gewesen, sagte Güdemann.

Wahlen

Bei den Vorstandswahlen wurden die Amtsinhaber Kharim Werner (Schützenmeister), Lydia Werner (Schriftführerin und Terminplanung für Schützenhaus), Harald Hartmann (2. Schießwart), Rudolf Güdemann und Volker Kromer (Helfer des Jugendwarts) sowie Hanspeter Müller (2. Aktiv-Beisitzer) für weitere zwei Jahre bestätigt.

Ehrungen

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Martin Fingerlin und Lena Flaig geehrt. Seit 40 Jahren ist Thomas Schneider Mitglied. Und Bruno Hauser bringt es auf 60 Mitgliedsjahre. Keiner der Geehrten konnte zur Mitgliederversammlung erscheinen.

Ausblick

Das für September vorgesehene Schlossgrabenfest 2021 wurde bereits abgesagt. An dem Wochenende, an dem das Fest hätte stattfinden sollen, bietet die SG am 18. und 19. September dafür Güggeli vom Holzkohlengrill mit Brot zum Abholen auf Vorbestellung an. Mehr Informationen auf der Homepage www.sgbrombach.de

In einer offenen Diskussion wurde darüber nachgedacht, ob und in welcher Form sich die SG Brombach in ein mögliches Schlossgrabenfest im nächsten Jahr einbringen soll.