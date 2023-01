Lörrach Ein sehr arbeitsintensives Jahr

Ehrenamt und Hauptamt

Mit dem kontinuierlich auf neue Höchstwerte steigenden Einsatzaufkommen einher geht auch die Notwendigkeit, mehr Hauptamtliche einzusetzen. Mittlerweile sind es in der Lörracher Wache zwölf, die während des Tages im Einsatz sind. 2019 waren es noch neun. Unterstützt werden die Festangestellten von den Ehrenamtlichen in besonderen Fällen wie einem Wohnungsbrand. Daher wird verstärkt auch auf Überlandhilfe gesetzt. Wie berichtet, sind Weil am Rhein und Lörrach eine Kooperation eingegangen.

Um Ehrenamtliche zu gewinnen, geht die Lörracher Wehr auch neue Wege. Über die Sozialen Medien wird beispielsweise geworben, da einfache Flyer laut Müller nicht mehr ausreichen. „Die Einzelnen muss man kitzeln, damit sie kommen.“ Und auch die schon im Team befindlichen gelte es zu umwerben.

Denn: Während an Heiligabend viele Familien die gemeinsame Zeit verbrachten, galt es für die Ehrenamtlichen der Wehr zu insgesamt sieben Einsätzen auszurücken. „Das muss honoriert werden.“ Unterstützung erfahre die Wehr hier von der Stadt Lörrach.

Klimawandel und Teuerung

Beim Blick voraus rechnet Müller mit weiteren Folgen des Klimawandels. Extreme Trockenheit sorge beispielsweise für Waldbrände, sehr hohe Niederschlagsmengen in kurzer Zeit führen zu Überschwemmungen.

Schwierigkeiten bereiten derzeit auch die Fahrzeugbeschaffungen. Zwar konnten, seit Müller die Leitung der Lörracher Wehr im Oktober 2018 übernommen hat, 13 angegangen beziehungsweise umgesetzt werden, doch derzeit sind noch drei offen. Mit extremen Preissteigerungen ist man hier ebenso konfrontiert wie mit langen Lieferzeiten. Bis zu zweieinhalb Jahre müssen die Wehrleute auf die Ersatzbeschaffung warten. Das Problem: Teilweise gibt es für die alten Wehrwagen keine Ersatzteile mehr.

Wehrwagen ein Wohnmobil

Wenn diese dann ausrangiert werden können, finden sie jedoch schnell Abnehmer. In diesem Jahr wird ein Wagen an die Kanderner Wehr weiterverkauft. Ältere sind besonders bei Privatleuten begehrt, die das bisherige Wehrfahrzeug zu einem Wohnmobil umbauen wollen. Es gebe einen großen Markt, entsprechend gut seien die Preise, die erzielt werden, schildert Müller, der voraussichtlich im Sommer aus familiären Gründen die Lörracher Wehr verlässt und zurück in die Heimat gehen wird (wir berichteten).