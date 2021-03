Lörrach „Ein Stück Hoffnung“ für Burghof

Lörrach. Das Stimmen-Festival hofft, dass zumindest einige Konzerte, die von der letzten Festivalausgabe auf 2021 verschoben wurden, in diesem Sommer stattfinden können – wenn auch in anderem Rahmen als vorgesehen. So werden laut einer Mitteilung sämtliche Konzerte, die nach momentanem Planungsstand umsetzbar sind, in den Burghof verlegt. Dort gebe es ein geprüftes, detailliert ausgearbeitetes Hygienekonzept, das seine Praxistauglichkeit im Oktober unter Beweis gestellt habe. Darum werden die in St. Ottilien geplante Veranstaltung sowie alle Rosenfelspark-Konzerte in den Burghof verlegt. Dadurch lasse sich unter strenger Einhaltung sämtlicher Hygienestandards ein stattlicher Teil der geplanten Konzerte durchführen, der als Open-Air-Veranstaltung ausfallen müsste, schreibt das Festival.