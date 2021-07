Lörrach Ein verlockend bunter Sommer

Im Rahmen der VHS-Sommerakademie für Kinder und Jugendliche wird Englisch mit kreativen Aktivitäten und spannenden Themen kombiniert: Englisch und Astronomie inklusive dem Besuch der Sternwarte in Gerspach, Englisch und Schach, Englisch und Songwriting/Musical, sowie Englisch und Webdesign und Englisch und Töpfern. Die Stiftung weist besonders auf die beiden Kurse Englisch und Songwriting/Musical und Englisch und Astronomie hin: Englisch und Einführung in die praktische Astronomie für Jugendliche von 15 bis 18 Jahren in der zweiten Ferienwoche in Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Phaenovum. Es gibt eine Einführung in die praktische Astronomie – und das alles auf Englisch. Neben einer Einführung in die Orientierung am Sternenhimmel soll der Umgang mit Fernrohren in Theorie und Praxis vermittelt werden. Der Kurs findet zum Teil in der Sternwarte in Gersbach statt.