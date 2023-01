Lörrach Ein virtuoses Zusammenspiel

Die suitenartige, getragene Pastorale in F- Dur von Johann Sebastian Bach wurde in drei Sätzen vorgetragen, wobei der letzte Teil mit einem beschwingt-fröhlichen Sechs-Achteltakt endete. Der nachfolgende langsame Tanz „Milonga del Àngel“ vom „Retter des Tango“ Astor Pantaleòn Piazzolla in einer Bearbeitung von Edward H. Tarr bestand aus drei melancholischen Teilen, diesmal mit Jochen Weiss am Flügelhorn. Die Komposition stammt aus den späten 1950er Jahren – und damit einer Zeit, in der Piazzolla weitere einfache Tangos von einzigartiger Schlichtheit zu Engeln und Dämonen schuf. Mit „Prayer of Saint Gregory“ von Alan Hovhaness ging es melancholisch weiter: Mölder und Weiss interpretierten das kraftvolle, bewegende und um Hilfe bittende Gebet des heiligen Gregor des Erleuchters eindrucksvoll.