Unbekannte hebelten laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag die Hintertür eines Kiosks auf, der sich im Gebäude eines großen Lebensmittelmarkts in der Robert-Bosch- Straße befindet. Entwendet wurden unter anderem Tabakwaren und ein Tresor. Nach Sachlage dürften mehrere Täter am Werk gewesen sein, so die Polizei. Auch wird vermutet, dass zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt wurde. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-0, sucht Zeugen.