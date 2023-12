Lörrach: Einbrüche über Weihnachten

Zwischen Freitag und Mittwoch wurde in Räume eines Vereins in der Wintersbuckstraße eingebrochen. Ein Unbekannter schlug ein Loch in eine Fensterscheibe, entriegelte ein Fenster und gelangte so in die Räume. Verschlossene Büroschränke wurden aufgebrochen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf 5000 Euro geschätzt.

Zwischen Samstag und Mittwoch wurde auf dem Recyclinghof ein Container aufgebrochen. Aus mehreren aufgebrochenen Spinden wurden Werkzeuge entwendet.