Lörrach Eine Fassade, die sich selbst zerstört

Photovoltaik ist denkbar

Im Zuge der Rathaussanierung sei es etwa denkbar, die Gebäudefassade mit Photovoltaik-Paneelen neu zu gestalten. Aber: „Wenn Photovoltaik-Anlagen angebracht werden, dann fördern wir vom Denkmalschutz dies natürlich nicht, weil es keinen Erhalt in seinem ursprünglichen Zustand darstellt.“ Wenn es also Förderung vom Denkmalschutz gebe, dann würde sich diese auf Merkmale im Inneren des Rathauses beziehen.

Derer gibt es einige, wie Venedey in Bezug auf die Denkmalwürdigkeit des Rathauses darlegte (wir haben am 10. August berichtet). Der „Lange Egon“, wie der 72 Meter hohe Verwaltungssitz in Anlehnung an den damaligen OB Egon Hugenschmidt genannt wird, würde viel über seine Entstehungszeit Anfang der 1970er-Jahre erzählen. So ging Venedey etwa auf die Vitra-Stühle ein, die im großen Sitzungssaal des Rathauses stehen und deren Design typisch für die Entstehungszeit des Rathauses sei. Er selbst finde im Übrigen das Lörracher Rathaus nicht unbedingt schön. „Das Rathaus will nicht schön sein, aber es ist mit hoher Qualität gebaut.“