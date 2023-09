Lörrach Eine Revolution, die nachhallt

Bosch hielt in diesem Jahr die Revolutionsrede anlässlich des Tags der Demokratie, der in der Stadt Lörrach seit 2015 am 21. September begangen wird. An diesem Tag hat im Jahr 1848 der Freischärler Gustav Struve, der mit 50 Mann von Basel aus nach Lörrach gezogen ist, vom Balkon des Rathauses aus eine Deutsche Republik ausgerufen. Es war dies historisch der erste Versuch, ein geeintes republikanisches Deutschland zu schaffen.

Bosch gemahnte auch, dass der Struve-Putsch bereits nach vier Tagen scheiterte: 800 großherzogliche Soldaten schlugen Struve, der 4000 Freischärler um sich gescharrt hatte, bei Staufen entscheidend und nahmen ihn und seine Frau Amalie gefangen. „Demokratien können scheitern“, gemahnte Bosch in ihrer Rede. Daher sei es umso wichtiger, diese tagtäglich zu leben und auch zu verteidigen.