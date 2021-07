Lörrach Endlich wieder Publikum!

Lörrach (jab). „Ich sehe Publikum!“ Mit diesem augenzwinkernd-überraschten Ausruf eröffnete der neue Burghof-Geschäftsführer Andrés Ibarra am Donnerstagabend das diesjährige Stimmen-Festival: Seit dem 1. April steht Ibarra als Nachfolger von Markus Muffler an der Spitze des Burghofs – und hat „sein“ Haus wegen des coronabedingten Stillstandes in dieser Zeit noch kein einziges Mal in seiner eigentlichen Bestimmung als Kulturort erlebt. Um so erfreuter zeigte er sich nun angesichts des mit 160 Besuchern nahezu ausverkauften Burghofs und in Erwartung der kommenden Festivalwochen.