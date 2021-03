Lörrach Erbitterter Streit um Millionen

Auch das jüngste Urteil des Landgerichts will RIMC nicht hinnehmen. „Wir haben gegen die Entscheidungen Berufung eingelegt, es bleibt die Entscheidung des OLG Karlsruhe abzuwarten.“ Rieger beruft sich auf „gesetzliche Änderungen“ und schreibt: Die „Zahlung von 100 Prozent der Gewerbemieten widerspricht nach unserer Ansicht den gesetzlichen Änderungen der Bundesregierung aus Dezember 2020 zur Anpassung von Gewerbemieten während der Corona Pandemie“.

Festgehalten haben will Rieger, „dass die nicht erfolgten Pachtzahlungen lediglich Zeiträume seit Ausbruch der Corona Pandemie betreffen. Die Pachten vor Corona sind in Gänze bezahlt.“ Dem widerspricht Schwind ebenfalls ausdrücklich. In dem Verfahren, in dem es um die nicht beglichenen Nebenkosten ging, spricht Rieger davon, „in erheblichem Umfang obsiegt“ zu haben.

Einig sind sich beide Parteien nur darin, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich ist. Dazu äußert sich Rieger so: „Durch die Ereignisse der vergangenen Monate ist unser Vertrauen in den Fortbestand unseres Hotels in Lörrach geschwunden. Wir haben diverse Vorschläge zu einer einvernehmlichen Lösung gemacht. Leider wurden diese bisher vom Vermieter zurückgewiesen.“

Wie diese Vorschläge konkret aussehen, darüber schweigt Rieger sich aus, während Thomas Schwind dazu eine klare Ansage gemacht hat: „Wenn sie 1,5 Millionen Euro zahlen und dann raus gehen würden, wären wir einverstanden.“