Lörrach: Erfolge für den Judo-Nachwuchs

Acht RWL-Nachwuchs-Judoka gingen an den Start, um erste Wettkampferfahrung zu sammeln. Die anfängliche Nervosität war mit dem ersten Kampf schnell vergessen, und alle Teilnehmer zeigten insgesamt tolle Leistungen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Mit Selbstbewusstsein und Kampfgeist konnten sich Matteo Heizmann in der Altersklasse U9 bis 24 Kilogramm sowie Laura Pikalov in der U11 bis 32 Kilogramm souverän gegen ihre Gegner durchsetzen und wurden verdient Kreis-Meister, heißt es. Lukas Weiss wurde in der AK U11 bis 54 Kilogramm kampflos Kreismeister, wobei er jedoch in einem Freundschaftskampf die Möglichkeit hatte, sein Können unter Beweis zu stellen.