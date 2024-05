Lörrach: Erinnerung an Marcus Pflüger

Historiker-Vortrag

Bereits am Vorabend von Pflügers Geburtstag, am Dienstag, 7. Mai, geht es ab 18 Uhr im Dreiländermuseum im Rahmenprogramm zur aktuellen Freiheits-Ausstellung um sein demokratisches Engagement. In einem Bild-Vortrag nimmt die Heidelberger Historikerin Carola Hoécker das Gemälde vom „Einzug der Freischaren in Lörrach“ von Friedrich Kaiser in den Blick. In einem Rundgang in der Dauerausstellung geht sie zudem mit Nachfahren von Verwandten und Freunden Pflügers auf Zeitreise. Dort sind in den nächsten Monaten zusätzliche Exponate zu sehen.

Freiheitsgedanken

Die demokratischen Freiheitsgedanken fanden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Lörrach zahlreiche Unterstützer in der lokalen Bürgerschaft, darunter in den Familien Pflüger, Koechlin, Hitzig, Wenner, Brodhag, Eisenlohr, Vortisch, Vogelbach und Kaiser. Friedrich Kaisers Gemälde bildet nicht nur einen bedeutenden historischen Moment der 1848er-Revolution ab, schreibt das Museum. Es sind neben den bekannten Revolutionären Struve und Weißhaar auch ebendiese lokalen Persönlichkeiten und Familien porträtiert. Im Dialog mit dem Publikum und den Nachfahren begibt sich Hoécker auf eine visuelle Entdeckungsreise und beleuchtet abschließend das grenzüberschreitende Netzwerk Pflügers. Dessen Gasthaus zum Hirschen in der Turmstraße bot eine Plattform für gesellschaftspolitische und kulturelle Diskurse. Die Veranstaltung wird von Museumsleiter Jan Merk moderiert und klingt mit einem Apéro aus.