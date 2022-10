Lörrach Erinnerung an Rechte der Kinder

Das Schlusswort gehörte dem theologischen Leiter des Margarethenheims, Martin Strittmatter, der auch im Namen des anwesenden Finanzvorstandes des evangelischen Altenwerks, Jochen Hug, betonte, dass es dem Margarethenheim wichtig sei, in das Stadtleben eingebunden zu sein und auch eine Station des Menschen-Kinderrechtsweges zu stellen. Dies entspreche dem Selbstverständnis des Hauses, das als Einrichtung mitten in der Stadt, als lebendiger Teil der Stadtkultur wahrgenommen sein will. Strittmatter stellte drei Begriffe in den Mittelpunkt seiner Rede: soziale Sicherheit, Persönlichkeit und Würde. „Diese Begriffe müssen immer wieder definiert, interpretiert, mit Leben gefüllt und konkrete Situationen an ihnen gemessen werden. Dies geschieht prozesshaft, wie das Leben selbst und als Auftrag an alle Mitarbeitende,“ so Strittmatter. „Wir verstehen dieses Schild als Mahnung und Fingerzeig für unser Tun, doch zugleich auch als Mahnung und Anspruch an die Gesellschaft, insbesondre im Blick auf alte und pflegebedürftige Menschen. Das wollen wir offen zeigen.“