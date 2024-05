Ihr Anliegen sei, sich gegen das kirchliche Untergangsgerede – sie nennt es „Insolvenzrhetorik“ – zu wenden. Und hier hakt Pfarrer Hoffmann ein: In der evangelischen Kirche sei man an der Bibel orientiert. Auch Schavan empfiehlt die Erzählungen von Jesus als Leitfaden: „Der barmherzige Samariter“ und „Zachäus“.

Sie zeigten Menschen, die die Gesellschaft nicht so schätzt. Damit würde aber das „menschliche Maß“ (Schavan), welches durch Jesus in der Kirche gelte, wichtig: An die Peripherie, also zu den Menschen am Rande der Welt und in die Gesellschaft gehen.

Schavan las aus ihrem Buch eine Stelle von Walid Nakschbandi zur „Abrahamitischen Ökumene“ vor: „Als ich Anfang der 1980er-Jahre Afghanistan verließ, sagte mir mein Vater auf meine kindliche Frage, wo ich für ihn beten solle: ‚In einer Kirche, in einer Synagoge oder in einer Moschee.‘“