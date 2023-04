Lörrach Erste Mieter ziehen in Wohnbau-Häuser

Zur Erinnerung: Neben den fünf Neubauten gehört auch die Sanierung der drei alten Häuserzeilen an der Ortmattstraße dazu, direkt nebenan. Inzwischen haben Zimmerleute laut der Wohnbau bei den zwei Zeilen Ortmattstraße 7-9 und Ortmattstraße 11-13 die Dächer vollständig erneuert. Der Einbau moderner Fenster schließe sich in diesem Monat an. „Bis zum Sommer werden die Fassaden fertig sein, so gut gedämmt wie die Dächer“, heißt es weiter. Die Mieter erhalten zugleich auch neue, größere Balkone. Im Spätsommer sollen die nächsten Arbeiten anschließen. Dann geht es an die Erneuerung von Bädern, Heizung und Elektroinstallation. Ab Herbst soll die dritte Häuserzeile saniert werden, die Ortmattstraße 15-17.