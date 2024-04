Lörrach: Erstmals das Sakrament empfangen

Verschiedene Gottesdienste

In ihren festlichen weißen Gewändern standen die Kinder um den Altar und empfingen zum ersten Mal die Kommunion. Gott sei wie ein Vater für sie, versicherte Pfarrer Joachim Giesler und legt allen eine Hostie in die offenen Hände.

48 Jungen und Mädchen begingen an diesem Wochenende in drei Gottesdiensten in Sankt Josef ihre Erstkommunion. 28 Kinder werden am Samstag, 13. April, in Sankt Fridolin/Stetten feiern und 17 Kinder am Sonntag, 14. April, in Sankt Peter und Paul/Inzlingen.