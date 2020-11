Lörrach Es leuchtet schon weihnachtlich

Die neue Weihnachtsbeleuchtung mit energiesparenden LED-Lampen ist nicht nur schön anzusehen, sondern zudem auch sehr klimafreundlich. Sie verbraucht über 50 Prozent weniger Strom im Vergleich zur alten Glühbirnenbeleuchtung. Dadurch werden sich die Investitionskosten schon in wenigen Jahren amortisiert haben.

Die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Alten Marktplatz besteht aus 48 Ketten à 20 Meter, was einer Gesamtlänge von 960 Metern entspricht. Jede Kette verfügt über 120 LED.

Auch der Weihnachtsbaum in Brombach in der Lörracher Straße erstrahlt mit neuen LED-Lampen. Das Modell ist analog zur Beleuchtung am Alten Marktplatz mit 39 Ketten und einer Gesamtlänge von 780 Metern und insgesamt knapp 5000 Lampen etwas kleiner.

„Die neue Weihnachtsbeleuchtung ist nicht nur eine Augenweide auf dem Alten Marktplatz, sondern aufgrund des geringen Stromverbrauchs auch ein Beitrag für den Klimaschutz“, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz anlässlich der offiziellen Einweihung. Lutz fügte hinzu: „Gerade auch in der schweren Corona-Zeit ist es wichtig, mit einem weihnachtlichen Ambiente für eine zuversichtliche Stimmung für die Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.“

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und die Stadtwerke Lörrach unterstützen die neue Weihnachtsbeleuchtung am Alten Marktplatz und in Brombach mit jeweils 3000 Euro. Für die Sparkasse nahm Vorstandsmitglied Christian Eschbach und für die Stadtwerke Betriebsleiter Wolfgang Droll an der kurz gehaltenen Eröffnung teil. Eschbach bezeichnete es als selbstverständlich, dass sich die Sparkasse hier finanziell engagiere.

Die Weihnachtsbäume in den Ortsteilen Haagen und Hauingen sind ebenfalls wieder sehr festlich geschmückt. Die Corona-Zeit hat für alle Bürger Einschränkungen mit sich gebracht. Um den Blick in die Zukunft zu richten, sind alle städtischen Weihnachtsbäume dieses Jahr auch Wunschbäume.

Die Bürger sind aufgerufen, ihre Wünsche für die Zeit nach Corona an die Bäume zu hängen. Um den Weihnachtsgedanken aufrecht zu erhalten, werden am besten Weihnachtssterne auf festem Papier oder Pappe ausgeschnitten und mit Bleistift und Kugelschreiber beschriftet. So überstehen die Wünsche auch einen Regentag.

Die Wünsche werden kurz vor Weihnachten eingesammelt und die schönsten und originellsten Beiträge auf den städtischen Social-Media-Kanälen veröffentlicht.