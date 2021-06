Lörrach Es wird wieder geswingt!

In Abhängigkeit vom Budget plant Pro Lörrach „in bewährter Kooperation mit dem Jazztone Lörrach den Auftritt erstklassiger Jazzbands“, heißt es in einem Rundschreiben. Für die Konzerte sind aktuell Bühnen auf dem Marktplatz, am Alten Markt, am Chester- und Senser Platz, in der Grabenstraße, am Hebelpark sowie auf dem Bahnhofsvorplatz vorgesehen. Ein Hygienekonzept wurde bereits erarbeitet, das nach einer ersten Rückmeldung der Stadt allerdings derzeit nochmals überarbeitet wird.

Vorgesehen sind zusätzlich mehrere Imbiss-Stände, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Auf die traditionellen Angebote diverser Aussteller muss laut Pro Lörrach bis auf wenige Ausnahmen coronabedingt verzichtet werden.

Formationen wollen endlich wieder auftreten

Musikalisch gibt es hingegen keine Abstriche: „Wir werden auf jeden Fall für Swing sorgen – egal ob am Samstag oder Sonntag“, sagte Organisator Werner Büche vom Lörracher Jazzclub im Gespräch mit unserer Zeitung. Er habe bereits mit zahlreichen Formationen Kontakt aufgenommen, und die Rückmeldungen seien durchweg positiv. „Alle wollen endlich wieder auftreten. Sobald wir grünes Licht vom Gemeinderat haben, geht es an die Detailplanung.“

Die Stimmung bei den Lörracher Einzelhändlern erhellt sich derweil laut Breuer nach den jüngsten Lockerungen langsam: „Jetzt, wo jeder einfach auch mal wieder in der Stadt was trinken gehen kann, kommt der Handel langsam in Schwung.“ Indes laufe noch „nicht alles rund“, da viele Geschäfte noch mit „individuellen Schwierigkeiten“ zu kämpfen hätten.

Außerdem ist Breuer sicher: „Die Delta-Variante wird kommen.“ Dieses Risiko müsse man nun aber für „Lörrach swingt“ eingehen und bei neuen Verschärfungen notfalls reagieren. Als Ausweichtermin wurde bereits der 12. September terminiert. Falls das Sommerfest aber stattfinden kann, soll im Oktober das Herbstfest folgen. Dann auch ganz sicher wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag.