Lörrach: Europas DiscGolfer messen sich im Grütt

Im Lörracher Grütt gibt es 18 permanente Bahnen. Für das Turnier wurden noch neun zusätzliche Bahnen angelegt. Da hat es vor allem die Bahn 3, genannt „Deep Blue“, in sich, bei der man über den Grüttsee in einen Korb werfen muss. Auch unter den graffitibesprühten Pfeilern der Autobahn wurde eine Bahn mit dem wohlklingenden Namen „Highway to Hell“ aufgebaut, bei der man „straight“ durch vier Pfeiler werfen muss, um in den Korb zu treffen oder zumindest in die Nähe zu kommen.

Entspannt und naturnah

DiscGolf wird immer beliebter, ist es doch ein entspannter und vor allem naturnaher Sport, bei dem man viel durch Wald und Wiesen läuft, beim Werfen der Scheiben ganz schön viel Power in den Wurf legen muss, dazwischen aber auch mal zwischen den Bahnen auf der Wiese oder unter einem Baum eine Runde „chillen“ kann. Der Landschaftspark im Grütt ist für eine solche Anlage wunderbar geeignet und wurde mit neuen roten Körben und Abwurframpen versehen. Die Wiesen von der Rampe bis zu den Körben werden von den Mitarbeitern der Stadt regelmäßig gemäht, worüber die Organisatoren und Spielerinnen auch sehr froh und dankbar sind.

Der Name „Chili Open“ kommt übrigens vom Gratis-Chili mit und ohne Carne, das die Veranstalter am letzten Turniertag mit viel Schärfe anbieten.