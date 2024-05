Lörrach – Evangelisches Altenwerk: Was das größte Lörracher Seniorenheim meistern muss

Aufgrund langfristiger Energielieferverträge machte sich die deutschlandweit hohe Energiekosten-Verteuerung nicht bemerkbar. 2024 werden es laut Hug wohl plus 22 Prozent. In diesem Jahr geplante energetische Maßnahmen sollen hier gegensteuern helfen. Neue Technik und neue Aufzüge zählen auch dazu. Ein Anschluss ans Fernwärmenetz ist für 2025 ins Auge gefasst. Dieser erfolge dann aber nicht über den Aichele-Knoten, sondern vom KBC-Areal aus. Für alle Immobilien hat das Altenwerk im Vorjahr 430 000 Euro bezahlt. Eine Krux zeigt der Finanzvorstand zugleich auf: Betriebsnotwendige Kosten bekommt das Altenwerk ersetzt. „Wenn wir Kosten senken, haben wir die Investition selbst zu tragen.“

„Wollen wachsen“

Insgesamt will das Evangelische Altenwerk mit den anstehenden Planungen für eine neue Servicewohnanlage in der Umgebung, einem möglichen neuen Seniorenheim am Karl-Herbster-Platz oder auch den fest vorgesehenen zwei Pflege-WGs in der Neuen Mitte Nordstadt den Weg in die Zukunft bestreiten. Strittmatter: „Wir wollen noch wachsen.“ Eine große Herausforderung sei dabei das einzusetzende Personal.