Lörrach Fahranfängerin verwechselt wohl Pedale

Lörrach. Eine 17-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 9.15 Uhr offenbar das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Die Jugendliche fuhr in der Rechbergstraße rückwärts von einem Grundstück, überquerte wohl ungebremst die Straße und kam auf der gegenüberliegenden Seite in einem Graben sowie einer Gebäudewand zum Stehen. Die Gebäudewand wurde durch das Heck des Wagens vollends eingedrückt. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird laut Polizei auf mehr als 10 000 Euro geschätzt.