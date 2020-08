Lörrach Fahrbahndeckeder B 317 wird saniert

Im Vorgriff auf die Sanierung wird bereits am Wochenende 5./6. September die Ampelanlage am Knotenpunkt Lörrach-Mitte auf eine sogenannte Videodetektion umgestellt. Während der Umstellung wird der Verkehr an der Anschlussstelle durch eine provisorische Ampelanlage geregelt. Verkehrssteuerung per Wärmebildkamera Mit der Videodetektion wird der Verkehr an der Anschlussstelle künftig über Wärmebildkameras gesteuert. Dies soll für einen besseren Verkehrsfluss sorgen, heißt es in einer Mitteilung des Regierungspräsidiums.

Ab 14. September wird die B 317 dann wegen der Sanierung der Fahrbahn wochentags nachts von 20 Uhr bis 5.30 Uhr und am Wochenende voll gesperrt. Der Pkw-Verkehr wird während der Vollsperrung über die Lörracher Stadtteile Brombach und Haagen umgeleitet. Der Lkw-Verkehr wird großräumig über Rheinfelden, Wehr und Schopfheim geführt.