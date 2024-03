Lörrach: Falschfahrerin auf Autobahn A 98 unterwegs

Die Fahrerin eines dunklen BMW befuhr gegen 7.30 Uhr zunächst die Autobahn 861 von Rheinfelden kommend und fuhr am Autobahndreieck Hochrhein auf die Autobahn A 98 in Fahrtrichtung Rheinfelden Ost/ Minseln auf. Nach dem Herrschaftsbucktunnel habe die Fahrerin ein Wendemanöver auf der Autobahn vorgenommen, um in der Folge etwa 1300 Meter entgegen der Fahrtrichtung zu fahren. Am Autobahndreieck Hochrhein habe sie erneut ein Wendemanöver durchgeführt und sei dann schließlich wieder auf die Autobahn 861 in Fahrtrichtung Schweiz aufgefahren.

Die Verkehrspolizei, Tel. 07621/98000 sucht Zeugen.