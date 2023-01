Emissionen sollen durch die Unterstützung von gegenwirkenden Projekten ausgeglichen werden. Geplant ist der Kauf von CO2-Zertifikaten von „atmosfair“. Atmosfair plane, finanziere und betreibe gemeinsam mit Partnern Projekte zum Auf- und Ausbau erneuerbarer Energien in Entwicklungsländern, so Roßkopf. Unabhängige, von der UNO akkreditierte und haftende Organisationen kontrollierten die tatsächliche CO2-Minderung der Projekte und die Organisation als solche. Insgesamt verursache die Lörracher Straßenfasnacht rund 99,1 Tonnen an CO2, insbesondere durch Mobilität und Verpflegung.