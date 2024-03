Lörrach: Faszination Schach

Im Jubiläumsjahr geplant hat der Verein unter anderem das erste Clubturnier im „Fischerschach“, das wegen der 960 möglichen Ausgangsstellungen auch „Chess 960“ genannt wird, und ein großes Jugendturnier am Rande der Kinderschachinitiative „Faszination Schach“ von Großmeister Sebastian Siebrecht, die vom 13. bis 18. Mai in der Weiler Dreiländergalerie stattfindet.

Das Spiel der Könige

Was aber genau macht diese Faszination am Spiel der Könige aus? „Es gibt kaum etwas, das so integriert wie Schach“, erklärt Brandl. Es schaffe einen Begegnungsrahmen, in dem weder Alter, Geschlecht, Sprache, Hautfarbe oder körperliche Behinderung eine Rolle spielten. Und ein Schachturnier mit zwei vierstündigen Schachpartien am Tag zu bestreiten, sei eine sportliche Höchstleistung – ein Kilo Gewichtsverlust inklusive.

Am Samstag, 17. März, bestreiten die Mannschaften Brombach 1 bis 4 in der alten Gewerbeschule ihren vorletzten Spieltag. www.schachclub-brombach.de