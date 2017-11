Lörrach FDP lädt zur Wahl-Nachlese

00:48 UN: 31 Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs in drei Monaten

New York - Die Vereinten Nationen haben in den drei Monaten von Juli bis September 31 Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs und Ausbeutung durch UN-Mitarbeiter erreicht. 12 davon richten sich gegen Mitarbeiter von UN-Friedensmissionen, 19 gegen UN-Behörden und andere Stellen der Weltorganisation. Das sagte ein UN-Sprecher. Betroffen sind auch das Kinderhilfswerk Unicef sowie das Büro des UN-Flüchtlingskommissars UNHCR. Generalsekretär António Guterres hatte bei seinem Amtsantritt im Januar angekündigt, sexuellen Missbrauch innerhalb der UN zu beenden.

00:48 Sexuelle Belästigung: Konservativer Abgeordneter angezeigt

London - Der Skandal um sexuelle Belästigung im britischen Parlament zieht immer weitere Kreise. Wie britische Medien berichten, wurde der konservative Abgeordnete für Dover, Charlie Elphicke, wegen "schwerer Vorwürfe" vorläufig aus der Partei ausgeschlossen. Auch die Polizei sei in dem Fall eingeschaltet worden. Elphicke setzte sich per Kurznachrichtendienst Twitter zur Wehr. "Ich weiß nicht, was die angeblichen Vorwürfe beinhalten und streite jegliches Fehlverhalten ab", schrieb Elphicke.

23:42 Belgische Staatsanwaltschaft prüft Haftbefehl gegen Puigdemont

Brüssel - Die belgische Staatsanwaltschaft hat den Empfang der von Spanien erlassenen Haftbefehle gegen den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und vier seiner früheren Minister bestätigt. Diese würden jetzt geprüft und dann einem Ermittlungsrichter übergeben, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Puigdemont und die vier Ex-Minister hatten sich nach der Entmachtung der Regionalregierung in Barcelona nach Brüssel abgesetzt. Einer Vorladung des Staatsgerichts in Madrid waren sie nicht gefolgt.

23:41 Kubicki appelliert an Kompromissbereitschaft aller Seiten

23:11 Polizei in New York ermittelt gegen Weinstein wegen Vergewaltigung

New York - Die New Yorker Polizei ermittelt gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen des Verdachts, die US-Schauspielerin Paz de la Huerta im Jahr 2010 vergewaltigt zu haben. "Sie hat uns einen glaubwürdigen und detaillierten Bericht vorgelegt", sagte Ermittler Robert Boyce. De la Huerta ist unter anderem aus der HBO-Serie "Boardwalk Empire" bekannt. Sie behauptet, Weinstein habe sie im November 2010 in ihrer New Yorker Wohnung vergewaltigt, nachdem er sie nach Hause gebracht und darauf bestanden habe, dass sie ihn auf einen Drink ins Haus lässt.