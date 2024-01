Lörrach: Festnahme in Stetten: Mann muss ins Gefängnis

Passant verständigt Polizei

Am Mittwochmittag bemerkte ein Passant am Haltepunkt Lörrach-Stetten, wie sich ein Mann an einem abgeschlossenen E-Scooter zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Eine Streife der Landespolizei konnte kurze Zeit später den Mann stellen und ihn vorläufig festnehmen. Beamte der Bundespolizei übernahmen den ausweislosen Mann kurze Zeit später und überprüften auf dem Bundespolizeirevier Lörrach seine Fingerabdrücke.

In die Justizvollzugsanstalt

Dabei stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl in Höhe von 200 Euro gegen den deutschen Staatsangehörigen zu vollstrecken war. Zudem wird ihm vorgeworfen, ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein, weswegen ein Ersuchen einer Staatsanwaltschaft vorlag, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Da er den geforderten Betrag vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung einer mehrtägigen Haft eingeliefert, so die Polizei. Der Mann muss sich zudem wegen des Verdachts des schweren Falls des Diebstahls verantworten.