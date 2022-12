Lörrach Festschmaus mit Wehmut

Insgesamt, so Kilian im Gespräch mit unserer Zeitung, seien durch die bisherigen Aktionen rund 200 000 Euro für mildtätige Zwecke in Stadt und Region zusammengekommen. Unterstützt wurde auch die Weihnachtsaktion unserer Zeitung „Leser helfen Menschen in Not“.

Menschen befähigen

Einrichtungsleiter Heinz sprach von selbstlosem Einsatz und dankte dem fleißigen Team. „Eine schöne Aufmerksamkeit“, erklärte er auch im Namen seiner Mitarbeiter. Zuvor erinnerte Kilian, dass die FW-Frauen ihre Aktion „Weihnachtsessen“ im früheren Obdachlosenasyl des städtischen Werkhofs an der Körnerstraße begonnen und seit 1984 im damals neu eröffneten Erich-Reisch-Haus an der Wallbrunnstraße fortgesetzt haben. So verschieden die Hilfsangebote sind, so ist doch allen Bereichen ein Grundanliegen gemeinsam: Es geht immer darum, Menschen zu befähigen, in der Gemeinschaft einen Platz für das eigene Leben zu finden, das ihnen neue Perspektiven aufzeigt und ermöglicht.