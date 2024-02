Lörrach: Feuer und fliegende Scheiben in Lörrach und Umgebung locken

Dies alles organisiert in Tumringen die Feuerwehr Lörrach, die zugleich während der Veranstaltung als auch danach das Feuer und möglich Folgen im Blick behielt. Denn: Das Holz wurde früher gerne einmal von Zündlern benachbarter Fasnachtsfeuer in Brand gesetzt. Heute ist dies zumindest in Lörrach und Umgebung nicht mehr so angesagt, aber in eher ländlichen Gegenden könne so etwas durchaus immer noch geschehen, hieß es aus den Reihen der Wehr.

Gesangverein stimmt ein

Nach der Dankesrede von Rexroth an die Feuerwehr sowie alle anderen Helfer und Beteiligten sang der Gesangsverein Tumringen noch eine Ode an das Leben, Lieben und Lachen, einige Verse über Güggel, Frösche und Schnecken und zuletzt natürlich das Badnerlied. Nun wurden die Fackeln entzündet, und der Zug setzte sich langsam in Bewegung, um durch das Dorf Richtung Lucke zu laufen. Oberhalb des Dorfes erschien schon das riesige Feuer gegenüber auf dem Hünerberg. Auch der Feuerschein des Röttler Fasnachstsfeuers drang über die Baumwipfel.