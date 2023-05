Lörrach Feuerwerk der Ideen für das Fabric-Areal

Die Defizite

Ecker und Michael Koch regten insbesondere mit Blick auf die „Übersetzbarkeit“ des Projekts in einen Bebauungsplan die Konkretisierung des städtebaulichen Konzepts an. Die Attraktivität der einzelnen Ideen ist unstrittig, indes wäre ein stadtplanerischer Entwurf aus einem Guss wünschenswert, der die komplexe Gesamtkonstruktion zum einen schlüssig zusammen hält und zum anderen organisch an das heterogene Umfeld mit Vacuform-Gelände, Dorfkern und Schöpflin Stiftung anbindet. Koch zum Planungsstand: „Der Raum erklärt sich nicht von selbst.“