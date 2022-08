Lörrach Film ab in Lörrach

Lörrach. Nach mehrjähriger Pause ist der aus Rheinfelden stammende Sänger und Songwriter Sebastian Hirsch zurück im Musikgeschäft. Um sein im Oktober erscheinendes Album „Alive“ zu promoten, produziert er dieser Tage ein aufwändiges Musikvideo in der Region – unter anderem auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik in Brombach, dem Lauffenmühle-Areal.

Sebastian Hirsch und sein Produktionsteam müssen gerade ein straffes Programm bewältigen. Sie klappern verschiedene Orte in Südbaden ab, um Hirsch effektvoll in Szene zu setzen und so für sein neues Album „Alive“ zu werben. Dafür waren sie bereits auf dem Feldberg und in St. Märgen. Nach einem weiteren Dreh an einem See in Hartheim tröpfelt die Crew am späten Mittwochabend auf dem alten Fabrikgelände an der Schopfheimer Straße in Lörrach ein. Während sein aus NRW angereistes Produktionsteam die Beleuchtung und Requisiten für die nächste Szene aufbaut, erklärt Hirsch das Projekt: Es geht darum, eine Videotrilogie über seinen Weg zurück zur Musik zu drehen. Denn dieser hatte er über mehrere Jahre den Rücken gekehrt.