Lörrach „Film ab“ seit 50 Jahren

Wer hätte das gedacht, als das Free Cinema 1972 als Arbeitsgruppe des damaligen Jugendzentrums im alten Flachsländer Hof von 15- bis 17-jährigen Schülerinnen und Schülern aus der Taufe gehoben wurde und an verschiedenen Aufführungsorten seine Filme zeigte, zunächst im Jugendzentrum an der Tumringer Straße selbst, dann in der Alten Feuerwache, schließlich im ehemaligen Nansenhaus, bevor es Mitte der 90er Jahre an seinen jetzigen Standort in einer zum Kino umgebauten Remise eine dauerhafte Bleibe gefunden hat. Das offizielle Programm war eine lustige und manchmal auch nachdenkliche Zeitreise durch die Eigenproduktionen aus den 70er Jahren, die jeweils in den zeitlichen Entstehungskontext gestellt wurden. Sie zeigen mehr, wie kreativ die Gründergeneration war, mit welchem Elan sie zu Werke ging.