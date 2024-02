Lörrach: Filmreihe zur Natur

Gruppen verbinden

Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit für Gruppen, ihre Initiative vorzustellen. Tupin: „Gerade kleinere Initiativen, die nicht viel Aufmerksamkeit bekommen, haben so die Gelegenheit, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Auswahl der Filme

Bei der Auswahl der Filme sind die Entscheider wie folgt vorgegangen, sagt Tupin: „Wir haben mit den Gruppen besprochen, welcher Film zu welcher Initiative gut passt. Der andere Aspekt ist die positive Nachricht des Films.“

FairNETZt habe die Erfahrung gemacht, dass die Kombination von Vorträgen mit Filmen gut funktioniere und für die Interessenten attraktiv sei. So werde ein Vortrag mit einem Film verbunden und werde dadurch einprägsamer werden.

Die Präsentationen der Initiativen finden jeweils vor dem Film statt. Überlegt sei laut Tupin eine Art Interview der jeweiligen Gruppe, durchgeführt von einem Moderator.

Die Termine

Die weiteren Termine sind am Mittwoch, 28. Februar, um 19 Uhr mit dem Film „Gunda“. Darauf folgt am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr der Film „Die Eiche – mein Zuhause“, und am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr der Film „Ernte teilen“.

Den Schlusspunkt der ersten Filmreihe setzt am Mittwoch, 20. März, der Film „One Word“. Im April wird die Reihe laut FairNETZt mit drei weiteren Filmen zum Thema Nachhaltigkeit fortgesetzt.