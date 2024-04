Lörrach: Finanzen und Exkursionen

Die Badische Revolution

Eine VHS-Exkursion zu Anfang und Ende der Badischen Revolution führt nach Offenburg und Rastatt. Mit der Exkursionsleiterin Heide Langguth geht es am Dienstag, 16. April, von 8.30 bis 18.30 Uhr im Reisebus auf die Spuren von von Emma und Georg Herwegh und deren Rolle in der Badischen Revolution. Es beginnt mit einem Besuch in Offenburg, wo am 17. September 1847 „Die Forderungen des Volkes“ verabschiedet wurden und immer wieder als Grundlage für eine Veränderung der Herrschaftsstrukturen in Baden dienten. Im Museum im Ritterhaus und dem ehemaligen Gasthaus zum „Salmen“ werden diese Forderungen und ihren Einfluss auf die demokratische Entwicklung in Deutschland erläutert.

Die erste Phase der Badischen Revolution endete im September 1848. Mit der Ablehnung der Paulskirchenverfassung durch die deutschen Fürsten und erneuten Aufständen begann die zweite Phase. Im Schloss Rastatt wird bei einer Führung über das Ende der Badischen Revolution im Juli 1849 informiert (49 Euro).

