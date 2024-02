Lörrach: Florian Schroeder ist Schirmherr von Chinderlache

Eine Herzensangelegenheit

Schroeder, der bekannte Autor, Satiriker, Publizist, in Lörrach aufgewachsen, unterstützt neu als Schirmherr seinen Heimatverein Chinderlache. „Chinderlache und damit Kinder in Not zu unterstützen ist für mich eine Herzensangelegenheit. Gerade das essenzielle Hauptprojekt ’Jedem Kind sein eigenes Bett’ zeigt uns immer wieder, wie notwendig und wichtig es ist, sich für Kinder zu engagieren und somit direkt zu helfen“, so Florian Schroeder.

Unbürokratische Hilfe

Weiterer Schirmherr ist Ottmar Hitzfeld, ebenfalls Lörracher. Er und Schroeder seien ein wichtiger Grundstein, gemeinsam für die Verbundenheit zur Heimat Südbaden beizutragen. Chinderlache aus Lörrach ist in Südbaden bekannt als gemeinnütziger Verein und ist ausschließlich für „Hilfe für Kinder in Not in meiner Heimat Südbaden“.